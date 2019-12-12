Орловский центр народного творчества отметил 80-летний юбилей

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-12T11:38:11+03:00

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9 декабря в академическом театре им. Тургенева прошел праздник в честь 80-летия Орловского областного центра народного творчества. Гостей праздника ждали дефиле в этно-стиле, необычные перевоплощения известных актеров и оригинальная культурная программа.

Даже известные орловские писатели не оставили праздник без внимания!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В фойе участников юбилейных торжеств встречали мастера и мастерицы традиционных орловских ремесел, а также современные дизайнеры, вдохновленные народными мотивами.

Настоящий народник музыкальный инструмент из всего может сделать. Даже из топара!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Кульминацией всего праздника стал концерт «Творчеством живи!». Он начался с песни о гармони. Для особого эффекта стерео-звучания ее одновременно исполняли 28 хоров и ансамблей. Изюминкой юбилея стало выступление актеров театра «Свободное пространство». Искрометный юмор мужчин в сарафанах, кокошниках и игра на топоре добавила встрече народников особую живость и озорство.

Орловские актеры покорили зрителей необычным перевоплощениемФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Всех нас объединяет любовь к народному творчеству, и очень приятно, что на нашем празднике присутствовали наши друзья и коллеги. Народное творчество обладает магическим свойством притягивать добрых людей. И нам в этом очень везет! – признаются сотрудники Центра народного творчества.

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ИСТОЧНИК KP.RU