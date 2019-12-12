В Орловской области в собственном доме сгорел пенсионер
Сегодня, 12 декабря, в Орловской области в собственном доме сгорел 62-летний пенсионер. Сотрудники пожарно-спасательной службы обнаружили его тело около семи часов утра.
Сообщение о пожаре в селе Березовец (Залегощенский район) поступило на телефон экстренной службы в пять часов утра.
- В результате пожара дом выгорел на площади 40 квадратных метров, кровля обрушилась. На данный момент устанавливаются причины возгорания, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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