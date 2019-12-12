Орловское ТТП хотят вывести из кризиса с помощью 20 автобусов
В среду, 11 декабря, на заседании комитета по ЖКХ депутаты горсовета вновь подняли вопрос о выводе трамвайно-троллейбусного предприятия из кризисной ситуации.
Напомним, уже долгие годы муниципальное ТТП работает с многомиллионными убытками. Энергетикам организация задолжала 52 миллиона рублей, добавляется к этой сумме и долг по выплатам страховых взносов и налогов в размере 16 миллионов 800 тысяч рублей.
- Сейчас управление муниципального имущества и землепользования города прорабатывается возможность приобретения в лизинг 20 автобусов для предприятия. Они поспособствовали бы выходу предприятия на прибыль, - заявил Алексей Степанов, замначальника управления.
Кроме того, ведомство рассматривает возможность обращения в региональное правительство с просьбой приравнять ТТП к социально значимым предприятиям и внести для него изменения в тариф за электроэнергию.
Однако мнения по этому поводу вновь разделились. Как пояснил мэр города Василий Новиков, делать закупки еще рано, так как для начала трамвайно-троллейбусное предприятие должно поучаствовать в конкурсной процедуре на маршрутные сети и заключить прямые договоры с транспортными организациями.
Правда, заявиться на конкурс ТТП не может из-за нехватки финансов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Транспорт Орла»