В Орле презентуют фотопроект «Экология души»

СЕГОДНЯ 08:42 2019-12-12T08:42:16+03:00

Профессионалы расскажут жителям региона, как сделать свои фотоработы яркими и живыми

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Сегодня, 12 декабря, в Орловском краеведческом музее состоится презентация фотопроекта «Экология души». Профессионалы расскажут жителям региона, как сделать свои фотоработы яркими и живыми.

Совместный проект Орловского фотографического общества и орловского городского отделения Союза журналистов России познакомит участников встреч с мастерством фотохудожников, поможет найти вдохновение в простых и обыденных темах.

В его рамках будет работать выставка, перемещающая по районам области, а также мастер-классы для начинающих фотографов и любителей.

На первом этапе проекта представлены шесть фотоочерков хорошо знакомых орловскому зрителю фотографов: Дениса Никишина (Болхов), Дмитрия Куликова (Хотынец), Игоря Сигалова (Орел), Татьяны Озёриной (Брянск), Сергея Чупахина (Орел) и Леонида Тучнина (Орел).

КОГДА? ГДЕ?

12 декабря, 15:00

Орловский краеведческий музей

ИСТОЧНИК KP.RU