2019-12-11T17:24:29+03:00
Спорт

Орловские каратисты выступят на Первенстве Европы-2020 в Венгрии

На отборочных соревнованиях юные спортсмены завоевали три золота и три бронзы
Наталья Меркулова
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Орловские каратисты выступят на Первенстве Европы-2020 в Венгрии. Фото соцсети: vk.com/alekspankratovОрловские каратисты выступят на Первенстве Европы-2020 в Венгрии. Фото соцсети: vk.com/alekspankratov
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С 6 по 8 декабря в Тюмени прошли всероссийские отборочные соревнования по олимпийскому каратэ «Надежды России» среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и до 21 года. Для команды «Орел-Карат» участие в них принесло сразу три золота и три бронзы.

- Из 6 медалей Орловской команды, 5 - это медали моих учеников! Для меня это новый личный тренерский рекорд! Теперь задача стоит сформировать сильную боеспособную команду к Первенству Европы в Будапеште, - рассказал «КП» Алексей Панкратов, тренер «Орел-Карат».

В общекомандном зачете орловцы заняли 5 место среди 50 регионов страны. Впервые Чемпионкой России стала Наталья Сергеева (кадеты - 47 кг). Спустя 2 года после травмы снова лучшим в категории 18-20 лет (75 кг) в стране стал Асиман Мамедов, шестикратный Чемпион страны.

В категории +76 кг (16-17 лет) «золото» завоевал Артем Лобанов. Спортсмен последовательно одолел каратистов из Омска, Новосибирска, Москвы и впервые в своей карьере поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Немного не хватило до золота Виталии Русановой (14-15 +54 кг), Варваре Головиной (16-17 лет -53 кг) и Юлии Шаболтас (18-20 лет -55 кг). В итоге спортсменки завоевали бронзовые медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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