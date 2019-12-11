СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-11T15:59:56+03:00

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Сегодня, 11 декабря, орловские больницы и школы получили 79 новых автомобилей. В торжественной обстановке ключи от них губернатор региона вручил руководству организаций.

Передача нового транспорта проходила на площадке перед стелой «Орел – город воинской славы».

- Сегодня мы вручаем всем без исключения муниципалитетам еще 50 новых школьных автобусов. Это наш очередной важный вклад в обеспечение безопасности детей и равной доступности школьного образования. 27 автомобилей скорой помощи, в том числе 3 реанимобиля, получают наши медицинские учреждения, - сказал Андрей Клычков.

Кроме того, в рамках реализации региональных программ к 2021 году планируется ввести в эксплуатацию в сельской местности не менее 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Уже заработали мобильные ФАПы.

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ИСТОЧНИК KP.RU