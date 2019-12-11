В Орле на 48% увеличилось число людей с психическими расстройствами
В среду, 10 декабря, в Орле на базе областной психиатрической больницы состоялось выездное заседание профильного комитета по здравоохранению и социальной политике облсовета. Специалисты в области медицины и депутаты обсудили состояние психического состояния жителей региона.
Однако озвученные данные заставляют задуматься. По словам, главного врача психоневрологического диспансера Олега Силаева, в Орле на 48% увеличилось число людей с психическими расстройствами.
За последние годы в областном центре заболевание деменцией выросли на 89%, тревожными расстройствами — на 96%, умственной отсталостью — на 166%, аутизмом — плюс 100%, детской шизофренией — на 172% и детской эпилепсией — на 150%.
- При этом в районах работает слишком мало психиатров. Во всех домах-интернатах для психохроников, куда попадают самые тяжелые больные, были сокращены ставки врачей-психиатров. То есть, в учреждениях практически не ведется лечебная работа, - пояснил Олег Силаев.
В связи с этим в регионе уменьшилась выявляемость заболеваний, легкие же расстройства вообще не входят в общую статистику.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU