СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-11T14:11:08+03:00

В Орле на 48% увеличилось число людей с психическими расстройствами. Фото: пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов

Изменить размер текста: A A

В среду, 10 декабря, в Орле на базе областной психиатрической больницы состоялось выездное заседание профильного комитета по здравоохранению и социальной политике облсовета. Специалисты в области медицины и депутаты обсудили состояние психического состояния жителей региона.

Однако озвученные данные заставляют задуматься. По словам, главного врача психоневрологического диспансера Олега Силаева, в Орле на 48% увеличилось число людей с психическими расстройствами.

За последние годы в областном центре заболевание деменцией выросли на 89%, тревожными расстройствами — на 96%, умственной отсталостью — на 166%, аутизмом — плюс 100%, детской шизофренией — на 172% и детской эпилепсией — на 150%.

- При этом в районах работает слишком мало психиатров. Во всех домах-интернатах для психохроников, куда попадают самые тяжелые больные, были сокращены ставки врачей-психиатров. То есть, в учреждениях практически не ведется лечебная работа, - пояснил Олег Силаев.

В связи с этим в регионе уменьшилась выявляемость заболеваний, легкие же расстройства вообще не входят в общую статистику.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU