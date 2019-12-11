ФОТОФАКТ: в Орле зеркальные животные перебрались в Горпарк

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-11T13:24:23+03:00

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Вчера, 10 декабря, возле входа в обновленный орловский Городской парк появились три декоративные скульптуры в виде зеркальных животных. Ранее жители и гости областного центра уже могли познакомиться с волком и зайцем, а теперь их дополнила лиса.

Осенью необычные звери из металла и зеркальной пленки размещались возле администрации Советского района. Однако во время подготовки к Новому году их было решено перенести на одну из центральных праздничных площадок.

Как стало известно, скоро уличные фигуры с подсветкой дополнят еще несколько сказочных персонажей. Всех их в этом году подарило Орлу Правительство Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU