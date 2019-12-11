2019-12-11T12:53:52+03:00
Общество

Орлу придется найти 457 млн рублей на питание школьников и доплаты учителям

В городском бюджете на 2020 год не хватает финансов на социально-культурную сферу
Наталья Меркулова
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Орлу придется найти 457 млн рублей на питание школьников и доплаты учителямОрлу придется найти 457 млн рублей на питание школьников и доплаты учителямФото: Архив "КП"
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Сегодня, 11 декабря, депутаты профильного комитета горсовета по образованию, культуре и социальной политике рассмотрели проект бюджета Орла на 2020 год. По предварительным данным, муниципалитету не хватает почти 457 млн. рублей на питание школьников и доплаты учителям и это без учета кредиторской задолженности.

Как сообщает замначальника финансово-экономического управления Наталья Целовальникова, в следующем году на образование, культуру и социальную сферу выделено 4 миллиарда 154 миллиона рублей. Это 72% от всех расходов бюджета.

Однако значительная часть средств пойдет на городское софинансирование строительства детских садов на улице Планерной, в микрорайоне № 6, в 795-м квартале и микрорайоне № 13, а также строительство еще одной школы в микрорайоне Зареченский.

- В бюджете Орла предусмотрены средства на запланированное строительство детсадов, а деньги на доплаты учителям и питание школьников придется искать дополнительно, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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