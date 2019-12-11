Маленьких орловцев пригласят на «Губернаторскую елку»

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-11T12:19:57+03:00

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23 декабря в Орле пройдет традиционное праздничное мероприятие для детей «Губернаторская елка». Ребят ждут игровые площадки, творческие мастерские, интермедия возле новогодней елки и новогодний спектакль в исполнении актеров академического театра им. Тургенева.

Не обойдется мероприятие и без праздничного обеда со сладкими подарками.

В этом году почувствовать особенную новогоднюю атмосферу смогут 600 ребятишек.

- Среди главных гостей праздника окажутся отличившиеся особыми успехами в учебе, творчестве и спорте школьники, воспитанники детских домов и интернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных и приемных семей, а также ребята, чьи родители являются участниками вооруженных конфликтов и ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

23 декабря, с 10.00

Конгресс-холл ТМК «ГРИНН»

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ИСТОЧНИК KP.RU