Маленьких орловцев пригласят на «Губернаторскую елку»
23 декабря в Орле пройдет традиционное праздничное мероприятие для детей «Губернаторская елка». Ребят ждут игровые площадки, творческие мастерские, интермедия возле новогодней елки и новогодний спектакль в исполнении актеров академического театра им. Тургенева.
Не обойдется мероприятие и без праздничного обеда со сладкими подарками.
В этом году почувствовать особенную новогоднюю атмосферу смогут 600 ребятишек.
- Среди главных гостей праздника окажутся отличившиеся особыми успехами в учебе, творчестве и спорте школьники, воспитанники детских домов и интернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных и приемных семей, а также ребята, чьи родители являются участниками вооруженных конфликтов и ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
КОГДА? ГДЕ?
23 декабря, с 10.00
Конгресс-холл ТМК «ГРИНН»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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