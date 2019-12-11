2019-12-11T11:56:09+03:00
Общество

Орловскую молодежь научат медиаграмотности

На форум в областной центр приедут спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга
Наталья Меркулова
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Орловскую молодежь научат медиаграмотностиОрловскую молодежь научат медиаграмотностиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В ближайшую пятницу в Орле пройдет городской молодежный форум «Развитие медиаграмотности в молодежной среде». Его спикерами станут эксперты в области информационной безопасности и молодежной политики из Москвы и Санкт-Петербурга.

Специалисты научат орловскую молодежь анализировать и оценивать медиатексты, понимать их социальный и политический контекст. В программе форму запланировано обсуждение тем, связанных с киберпространством, психографикой и социальными сетями. Кроме того, участников встречи ждет просмотр тематических фильмов, кофе-брейк и свободное общение со спикерами.

- Медиаобразование дает возможность эффективно получать и использовать информацию на работе, в учебе и в повседневной жизни. Оно позволяет раскрывать культурный и интеллектуальный потенциал человека, - пояснили «КП» в мэрии Орла, выступающей организатором форума.

Принять участие в мероприятии могут общественники, школьники и студенты от 15 до 35 лет.

Уточнить информацию о форуме и правилах участия можно по телефону: 43-70-87 или 41-44-00.

КОГДА? ГДЕ?

13 декабря, с 10.00.

Бизнес-центр ТМК «Гринн» (Кромское шоссе, 4).

ИСТОЧНИК KP.RU

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