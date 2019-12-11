Орловскую молодежь научат медиаграмотности
В ближайшую пятницу в Орле пройдет городской молодежный форум «Развитие медиаграмотности в молодежной среде». Его спикерами станут эксперты в области информационной безопасности и молодежной политики из Москвы и Санкт-Петербурга.
Специалисты научат орловскую молодежь анализировать и оценивать медиатексты, понимать их социальный и политический контекст. В программе форму запланировано обсуждение тем, связанных с киберпространством, психографикой и социальными сетями. Кроме того, участников встречи ждет просмотр тематических фильмов, кофе-брейк и свободное общение со спикерами.
- Медиаобразование дает возможность эффективно получать и использовать информацию на работе, в учебе и в повседневной жизни. Оно позволяет раскрывать культурный и интеллектуальный потенциал человека, - пояснили «КП» в мэрии Орла, выступающей организатором форума.
Принять участие в мероприятии могут общественники, школьники и студенты от 15 до 35 лет.
Уточнить информацию о форуме и правилах участия можно по телефону: 43-70-87 или 41-44-00.
КОГДА? ГДЕ?
13 декабря, с 10.00.
Бизнес-центр ТМК «Гринн» (Кромское шоссе, 4).
ИСТОЧНИК KP.RU