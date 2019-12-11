2019-12-11T11:31:23+03:00
Происшествия

«Митсубиси» сбил подростка на зебре в Орле

Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на него вылетела иномарка
Наталья Меркулова
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«Митсубиси» сбил подростка на зебре в Орле. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области«Митсубиси» сбил подростка на зебре в Орле. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вчера, 10 декабря, в Орле «Митсубиси» сбил подростка на зебре. 14-летний мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на него вылетела иномарка.

Авария произошла на улице Московская в районе дома №29. 65-летний водитель выезжал с улицы Революции и не успел затормозить.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Он обратился за медицинской помощью в медицинский центр им. Зинаиды Круглой. После осмотра мальчик отпущен домой, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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