«Митсубиси» сбил подростка на зебре в Орле
Вчера, 10 декабря, в Орле «Митсубиси» сбил подростка на зебре. 14-летний мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на него вылетела иномарка.
Авария произошла на улице Московская в районе дома №29. 65-летний водитель выезжал с улицы Революции и не успел затормозить.
- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Он обратился за медицинской помощью в медицинский центр им. Зинаиды Круглой. После осмотра мальчик отпущен домой, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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