2019-12-11T11:02:54+03:00
Происшествия

Из-за непотушенной сигареты в Орле едва полностью не сгорел дом

Пожар произошел в Железнодорожном районе
Наталья Меркулова
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Из-за непотушенной сигареты в Орле едва полностью не сгорел дом. Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиИз-за непотушенной сигареты в Орле едва полностью не сгорел дом. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Сегодня ночью, 11 декабря, в Орле из-за непотушенной сигареты едва не сгорел частный дом. Пожар произошел на улице Пятницкой в Железнодорожном районе.

В результате возгорания в двух коридорах прогорели потолочные перекрытия и обшивка стен. Остальные помещения полностью закопчены продуктами горения. Кроме того, огонь достиг чердака, из-за чего произошло термическое повреждение деревянной обрешетки кровли на площади 10 квадратных метров.

- Сообщение о пожаре поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 3:50. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Сейчас устанавливается размер ущерба, - пояснили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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