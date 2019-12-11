СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-11T10:20:25+03:00

Орловец забрался в чужую квартиру и вынес шубу за 120 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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С начала этого года в Орле зафиксировано 72 случая хищения имущества из квартир многоквартирных домов. Пользуясь отсутствием хозяев, злоумышленники выносят все, что можно перепродать.

Один из последних случаев крупной квартирной кражи полицейские зафиксировали в ноябре. 33-летний мужчина, воспользовавшись случаем, решил поживиться дорогостоящей женской шубой за 120 тысяч рублей. Преступление произошло в одной из квартир дома по улице Комсомольской.

- Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками отдела полиции №2 по Заводскому району. Полицейские изъяли у него похищенную шубу. Возбуждено уголовное дело, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники полиции рекомендуют орловцам надежно закрывать подъезд и квартиры, использовать двери с несколькими замками, а также не рассказывать посторонним о том, что дома есть что-то ценное.

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ИСТОЧНИК KP.RU