В Орле нетрезвый пешеход попал под машину, решив испытать судьбу на зебре
Вчера, 10 декабря, в Орле нетрезвый пешеход попал под машину, решив испытать судьбу на зебре. «Красный» цвет светофора не остановил 41-летнего мужчину от отчаянной вылазки и попытке перейти оживленную дорогу.
Происшествие случилось в 19:40 на пешеходном переходе на повороте на улицу 60 лет Октября. «Фольксваген Поло», за рулем которого был 37-летний водитель, не успел затормозить и сбил неосторожного пешехода.
- Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу Семашко. Однако после оказания первой медицинской помощи отпущен домой, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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