2019-12-11T09:52:25+03:00
Происшествия

В Орле нетрезвый пешеход попал под машину, решив испытать судьбу на зебре

ДТП произошло на улице 60 лет Октября
Наталья Меркулова
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В Орле нетрезвый пешеход попал под машину, решив испытать судьбу на зебре. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиВ Орле нетрезвый пешеход попал под машину, решив испытать судьбу на зебре. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вчера, 10 декабря, в Орле нетрезвый пешеход попал под машину, решив испытать судьбу на зебре. «Красный» цвет светофора не остановил 41-летнего мужчину от отчаянной вылазки и попытке перейти оживленную дорогу.

Происшествие случилось в 19:40 на пешеходном переходе на повороте на улицу 60 лет Октября. «Фольксваген Поло», за рулем которого был 37-летний водитель, не успел затормозить и сбил неосторожного пешехода.

- Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу Семашко. Однако после оказания первой медицинской помощи отпущен домой, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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