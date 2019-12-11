СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-11T08:21:48+03:00

Губернатор региона сделал этот день красным днем календаря для своих подчиненных и посоветовал другим не загружать дам накануне праздника

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31 декабря может стать выходным для женщин Орловской области. Губернатор Андрей Клычков уже сделал этот день красным днем календаря для своих подчиненных и посоветовал другим не загружать представительниц прекрасного пола накануне праздника.

Об этом глава региона написал на своей странице в соцсетях, пояснив, что основные хлопоты по подготовке к Новому году всегда ложатся на женщин.

- Новому 2020 году предшествуют рабочие дни. И это значит, что наши женщины будут вновь недосыпать, бегать по магазинам, стоять у плиты, стараясь успеть накрыть стол. Выражаю надежду, что орловские работодатели и представители бизнеса откликнутся на мою просьбу создать своим сотрудницам условия, чтобы спокойно подготовиться к празднику, - пояснил Андрей Клычков в соцсетях.

Кроме того, он выразил уверенность, что мужчины достойно справятся с работой в короткий предпраздничный день, выпавший в этом году на вторник.

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ИСТОЧНИК KP.RU