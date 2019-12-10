2019-12-10T19:10:06+03:00
Общество

Орловцы смогут получить праздничный «Паспорт путешественника»

Самых активных участников новогодних мероприятий ждут призы и памятные подарки
Наталья Меркулова
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Орловцы смогут получить праздничный «Паспорт путешественника»Орловцы смогут получить праздничный «Паспорт путешественника»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцы смогут получить «Паспорт путешественника» по новогоднему проекту «Сказки на Девяти Дубах». Он не только поможет жителям и гостям города сориентироваться в череде праздничных событий, но и получить ценные призы.

Получить полезный документ можно будет с 21 по 31 декабря в «домиках» ремесленников на Ленинской. Каждое участие в новогодних мероприятиях и покупку в торговых павильонах организаторы отметят фирменной печатью проекта.

- За 15 печатей «путешественники» удостоятся возможности бесплатно прокатиться на карусели на площади Ленина. Тех, кто соберут более 30 печатей, приглашают на розыгрыш главных призов, который состоится 12 января, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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