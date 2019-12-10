В Орловской области открыли шесть мемориальных досок
Память героев увековечили в Залегощенском район
В Орловской области открыли шесть мемориальных досок. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области
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В Орловской области открыли шесть мемориальных досок. Память героев увековечили в Залегощенском район.
На территории памятника героя Советского Союза Георгия Михайловича Паршина установили мемориальные доски залегощенцам Сергею Абрамцеву, Алексею Алдошину, Василию Иванову, Владимиру Мартынову, Василию Потапову и Петру Сомову.
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ИСТОЧНИК KP.RU