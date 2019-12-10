Орловские полицейские задержали интернет-мошенника

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-10T15:16:37+03:00

Мужчина пообещал продать синтезатор, а в итоге оставил жителя Белгородской области без денег

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Орловские оперативники задержать интернет-мошенника, который обманул жителя Белгородской области и оставил его без долгожданной покупки и денег.

Как выяснилось, 28-летний орловец разместил в сети объявление о продаже синтезатора. Заинтересовавшийся предложением белгородец решил приобрести музыкальный инструмент. Он созвонился с продавцом, затем перечислил ему 35 тысяч рублей.

Однако синтезатор мужчина так и не получил, а орловец перестал отвечать на звонки и сообщения. После этого обманутый покупатель обратился в полицию. К делу подключились полицейские из Белгорода, Орла, а также сотрудников ОМОН Управления Росгвардии Орловской области.

- В настоящее время орловец задержан. В Белгороде в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU