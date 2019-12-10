В центре Орла запретят стоянку до 15 января
Припарковать машину нельзя будет рядом с Алексанровским мостом
В центре Орла запретят стоянку до 15 январяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В центре Орла запретят стоянку до 15 января. Припарковать машину нельзя будет на площадке между памятником Лескову и сквером Маяковского.
Как пояснили «КП» в пресс-службе мэрии, запрет связан с установкой на перед Ленинским (Александровским) мостом со стороны Заводского района элементов новогоднего оформления.
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ИСТОЧНИК KP.RU