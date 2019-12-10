2019-12-10T13:35:36+03:00
Общество

Стало известно, где орловцы смогут купить новогоднюю елочку

«Комсомолка» публикует список адресов
Наталья Меркулова
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Стало известно, где орловцы смогут купить новогоднюю елочкуСтало известно, где орловцы смогут купить новогоднюю елочкуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В воскресенье, 15 декабря, в Орле официально будет дан старт елочным базарам. В этом году купить хвойную красавицу можно будет по 16 адресам. На самые изысканный вкус жителям города предложат ели и сосны из Калужской, Пензенской и Брянской областей, Пермского края.

«Комсомолка» публикует список адресов. В Заводском районе приобрести праздничное деревце можно будет на Комсомольской площади, улице Комсомольской в районе домов №77, 78б, 196; 242, 356 и 384. В Советском районе на улице Тургенева возле дома №41 и на Октябрьской, 57 и 120, площади Жукова и 8 Марта, 19.

В Железнодорожном районе елочные базары будут работать в сквере кинотеатра «Родина» и на улице Пушкина в районе дома №20. В Северном районе приобрести новогоднюю красавицу можно на улице Блынского, №2, рядом с памятником «Металлург» и на Раздольной, возле дома №86

Помимо муниципальных елочных базаров живое дерево можно будет купить на территории ТМК «ГРИНН» и торгового центра «Европа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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