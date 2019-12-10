2019-12-10T14:23:15+03:00
Общество

В Орле спортивные и художественные секции стали самыми популярными у школьников

Дополнительное образование в городе получают 60% детей
Наталья Меркулова
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В Орле спортивные и художественные секции стали самые популярными у школьниковВ Орле спортивные и художественные секции стали самые популярными у школьниковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 6 декабря, в мэрии Орла представители городской власти обсудили организацию детского досуга и творчества в этом году. Как стало известно, дополнительное образование получают 60% школьников.

Во внеурочное время ребята из областного центра осваивают дополнительные образовательные программы по шести направлениям — техническому, туристско-краеведческому, социально-педагогическом и естественнонаучному. Однако самыми популярными у детей и подростков остаются физкультурно-спортивные и художественные секции.

- В прошедшем учебном году наши ребята заняли 207 победных и 432 призовых места на международных и всероссийских соревнованиях, а также завоевали 507 побед и 283 призовых места в конкурсах и фестивалях высокого уровня, - говорит Сергей Пугачев, начальник отдела воспитательной работы и допобразования управления образования администрации Орла.

Всего же на данный момент в городе 14 бесплатных учреждений дополнительного образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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