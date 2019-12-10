В Орле водитель сбил женщину на переходе и скрылся с места аварии

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-10T09:24:58+03:00

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Очередное ДТП с участием пешехода случилось в Орле вечером понедельника, 9 декабря. На пешеходном переходе водитель сбил женщину и скрылся с места аварии.

45-летняя орловчанка оказавшаяся под колесами сама обратилась за помощью к врачам. Она рассказала, что в начале шестого вечера водитель на неустановленной машине сбил ее на переходе в районе дома 117 по улице Пушкина. Установлено, что ехал он со стороны улицы Пугачева и сторону улицы Ляшко.

- Произошел наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. После осмотра врачами она отпущена на амбулаторное лечение, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на дорогах Орловщины полицейские зарегистрировали 16 ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU