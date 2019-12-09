Орловцам предложили позаботиться о ветеринарах вместо ветеранов
В Орле на электронных баннерах-табло появилась социальная реклама, предлагающая позаботиться о ветеринарах. Возможно, ветврачам тоже нужна забота, но посыл был иной, а ветеринаров попросту перепутали с ветеранами.
Ляп подметили и запечатлели журналисты издания Infoorel.
"Я забочусь о ветеринарах вместе с "Волонтерами Победы", - гласит лозунг. Рядом милое фото: волонтеры рядом с фронтовиком, пиджак которого увешан боевыми наградами.
В социальную рекламу просочился ляп. Фото: infoorel.ru
"Одно из таких табло установлено на подъезде к 1-й Посадской со стороны Тургеневского моста. Сколько всего электронных щитов призывают орловцев к заботе о ветеринарах — неизвестно, но обычно рекламу в такие устройства загружают с одного носителя" - говорит издание.
Как позже пояснили журналистам в областном правительстве, ошибка была допущена субподрядчиком – рекламным агентством.
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ИСТОЧНИК KP.RU