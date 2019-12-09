Жители смогут задать вопросы руководителям орловской полиции

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-09T17:57:30+03:00

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Жители Орла и области смогут задать вопросы руководству регуправления МВД. Ведомство ждет орловцев 12 декабря.

День приема граждан полицейскими в эту дату - День Конституции России - пройдет по всей стране. Все вопросы, а также касающиеся компетенции полиции предложения, можно будет задать с 12 до 20 часов в грядущий четверг.

Прием граждан состоится в приемной УМВД по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, д. 15. Получить справочную информацию и записаться на прием можно по телефону 8(4862)40-02-47, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU