В сквере Танкистов жители Орла возложили цветы

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-09T16:49:33+03:00

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9 декабря Орел присоединился к празднованию Дня Героев Отечества. Жители города пришли в сквер танкистов, чтобы отдать дань памяти героям погибшим и поблагодарить ныне живущих.

Орловцы, во главе с первыми лицами области и города, возложили цветы к подножию памятника Героям-танкистам, братской могиле, расположенной в центре сквера, а также к памятнику маршалу Баграмяну.

Вместе с церемонией возложения гвоздик состоялся митинг, на котором отдали дань всем героям, погибшим за родину в разных вооруженных конфликтах: в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках.

День Героев Отечества в России отмечается с 2007 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU