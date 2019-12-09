В сквере Танкистов жители Орла возложили цветы
9 декабря Орел присоединился к празднованию Дня Героев Отечества. Жители города пришли в сквер танкистов, чтобы отдать дань памяти героям погибшим и поблагодарить ныне живущих.
Орловцы, во главе с первыми лицами области и города, возложили цветы к подножию памятника Героям-танкистам, братской могиле, расположенной в центре сквера, а также к памятнику маршалу Баграмяну.
Вместе с церемонией возложения гвоздик состоялся митинг, на котором отдали дань всем героям, погибшим за родину в разных вооруженных конфликтах: в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках.
День Героев Отечества в России отмечается с 2007 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU