Почти сотню дворов отремонтируют в Орле в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-09T16:24:02+03:00

По планам, в областном центре в порядок приведут 94 дворовые территории в 2020 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В их числе и те, которые должны были привести в порядок еще в 2017-м, но не вышло из-за финансовых проблем

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В Орле сформировали предварительный перечень дворов, которые ждет ремонт в 2020-м году. Согласно ему в будущем году в областном центре в порядок приведут 94 дворовые территории.

Рассмотрела список общественная комиссия. Дворы в него вносили учитывая несколько условий: в первую очередь это те территории, которые должны были отремонтировать еще в 2017 году, но работы не состоялись из-за финансовых проблем.

- Остальные территории включались в перечень в соответствии с очередностью поступления протоколов собрания собственников в администрацию города Орла. Рассматривалось и техническое состояние дворов, - пояснили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Итак, в Советском районе в 2020-м году отремонтируют 28 дворов, в Заводском тоже 28, в Северном - 23, в Железнодорожном - 15. Деньги выделены из федерального и областного бюджетов, сумма в 187 миллионов рублей. Однако в горадминистрации опасаются, что этих денег не хватит.

- В дальнейшем придется либо пересматривать список в сторону исключения каких-либо дворов, либо искать дополнительные источники финансирования, - сообщает пресс-служба.

Предварительный список можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU