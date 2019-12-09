Почти сотню дворов отремонтируют в Орле в 2020 году
В Орле сформировали предварительный перечень дворов, которые ждет ремонт в 2020-м году. Согласно ему в будущем году в областном центре в порядок приведут 94 дворовые территории.
Рассмотрела список общественная комиссия. Дворы в него вносили учитывая несколько условий: в первую очередь это те территории, которые должны были отремонтировать еще в 2017 году, но работы не состоялись из-за финансовых проблем.
- Остальные территории включались в перечень в соответствии с очередностью поступления протоколов собрания собственников в администрацию города Орла. Рассматривалось и техническое состояние дворов, - пояснили "КП" в пресс-службе администрации Орла.
Итак, в Советском районе в 2020-м году отремонтируют 28 дворов, в Заводском тоже 28, в Северном - 23, в Железнодорожном - 15. Деньги выделены из федерального и областного бюджетов, сумма в 187 миллионов рублей. Однако в горадминистрации опасаются, что этих денег не хватит.
- В дальнейшем придется либо пересматривать список в сторону исключения каких-либо дворов, либо искать дополнительные источники финансирования, - сообщает пресс-служба.
Предварительный список можно посмотреть здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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