У жители Мценского района украли вагончик

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-09T16:11:36+03:00

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У жителя Орловской области украли вагончик с принадлежащего ему участка. Инцидент произошел в Мценском районе.

В полицию с заявлением пришел мужчина. Он рассказал о пропаже металлической бытовки. Полицейские возбудили уголовное дело и взялись за розыск подозреваемого. Вычислить вора им удалось. Как оказалось местный 23-летний молодой человек пригнал манипулятор на чужой участок и похитил вагончик.

- В настоящее время похищенное изъято. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража": согласно закону, парню может светить реальный тюремный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU