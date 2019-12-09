2019-12-09T15:02:09+03:00
Общество

В Орле ищут 21-летнюю девушку, уже четыре дня не выходящую на связь с родными

Юлия Рыбкина пропала 6 декабря
Наталья Меркулова
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В Орле ищут пропавшую 21-летнюю Юлию РыбкинуВ Орле ищут пропавшую 21-летнюю Юлию Рыбкину
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В Орле ищут 21-летнюю девушку, уже четыре дня не выходящую на связь с родными. Юлия Рыбкина пропала 6 декабря и до сих пор не дала о себе знать.

Среди особых примет девушки – рост 150 см, полное телосложение, русые волосы и серые глаза. Одета в синий пуховик с капюшоном, синие джинсы и черные замшевые сапоги. С собой у девушки были синий чемодан на колесах и рюкзак в клетку.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия поискового отряда «Лиза Алерт») или 02, 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU

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