СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-09T14:25:14+03:00

В Орле мужчину на парковке придавил микроавтобус. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

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В воскресенье, 8 декабря, в Орле 28-летнего мужчину на парковке придавил микроавтобус. Происшествие случилось недалеко от дома №58 на улице М.Горького.

Молодой человек вышел из своего автомобиля «Шкода Октавия» и ненадолго остановился рядом. В этот момент на него и наехал припаркованный микроавтобус «Пежо Боксер». Мужчину прижало к передней части собственного авто.

Как выяснилось, у «Пежо Боксер» был неисправен стояночный тормоз и его 22-летний водитель об этом знал. Он оставил машину во дворе и ушел, не предприняв никаких мер.

- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. После медицинского осмотра и оказания первой помощи его отпустили домой, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU