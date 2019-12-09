В Орле мужчину на парковке придавил микроавтобус
В воскресенье, 8 декабря, в Орле 28-летнего мужчину на парковке придавил микроавтобус. Происшествие случилось недалеко от дома №58 на улице М.Горького.
Молодой человек вышел из своего автомобиля «Шкода Октавия» и ненадолго остановился рядом. В этот момент на него и наехал припаркованный микроавтобус «Пежо Боксер». Мужчину прижало к передней части собственного авто.
Как выяснилось, у «Пежо Боксер» был неисправен стояночный тормоз и его 22-летний водитель об этом знал. Он оставил машину во дворе и ушел, не предприняв никаких мер.
- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. После медицинского осмотра и оказания первой помощи его отпустили домой, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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