В Орле открылась выставка вещей ручной работы, сделанных слепыми

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-09T13:36:08+03:00

Проблемы со зрением не стали для мастериц преградой для творчества

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В областной библиотеке для слепых им. Абашкина открылась выставка «Талантливые руки творят маленькие чудеса». Уникальные предметы ручной работы представили орловчанки, имеющие проблемы или вовсе потерявшие зрение.

Среди экспонатов представлены вещи, связанные спицами и крючком, ручное прядение из шерсти, поделки в технике плетения из газет и композиции из лент, тончайшие работы из бисера. Всего на выставке представлено более 20 работ в самых разных жанрах.

-Проведение таких выставок уже стало для нас доброй традицией. Это еще одна возможность обратить внимание на проблемы людей, волею судьбы имеющих слабое здоровье, нуждающихся в особой помощи и поддержке, - говорит Галина Волосатова, заведующая библиотекой.

Выставка творческих работ продлится до 11 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU