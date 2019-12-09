В Орле в Культурном переулке сгорел ангар с макулатурой
В Орле в Культурном переулке сгорел ангар с макулатурой. Пожар вспыхнул вечером в воскресенье, 8 декабря.
- Сообщение о происшествии поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 19:29. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - пояснили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В результате пожара огнь уничтожил макулатуру на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.
Отметим, это не единственное за минувшие выходные возгорание в Орле. За несколько часов до этого сотрудникам пожарно-спасательной части выезжать на тушение пожара, вспыхнувшего в одном из пустующих строений на улице Тургенева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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