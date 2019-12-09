2019-12-09T11:13:13+03:00
Происшествия

В Орле водитель «Лифана» сбил подростка-велосипедиста

14-летнему мальчику понадобилась медицинская помощь
Наталья Меркулова
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В Орле водитель «Лифана» сбил подростка-велосипедиста. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиВ Орле водитель «Лифана» сбил подростка-велосипедиста. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В субботу, 7 декабря, в Орле водитель «Лифана» сбил подростка-велосипедиста. ДТП произошло днем в центре города, возле дома №53 на улице Комсомольской.

14-летний мальчик на велосипеде "Аист" ехал по тротуару по ходу движения транспорта. В это время «Лифан» выезжал через арку со двора. 26-летний водитель не успел затормозить и сбил велосипедиста.

- В 17:10 подросток обратился за медицинской помощью в травпункт медицинского центра им. Зинаиды Круглой. После осмотра ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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