В Орле водитель «Лифана» сбил подростка-велосипедиста
В субботу, 7 декабря, в Орле водитель «Лифана» сбил подростка-велосипедиста. ДТП произошло днем в центре города, возле дома №53 на улице Комсомольской.
14-летний мальчик на велосипеде "Аист" ехал по тротуару по ходу движения транспорта. В это время «Лифан» выезжал через арку со двора. 26-летний водитель не успел затормозить и сбил велосипедиста.
- В 17:10 подросток обратился за медицинской помощью в травпункт медицинского центра им. Зинаиды Круглой. После осмотра ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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