2019-12-09T10:55:47+03:00
Происшествия

Под Орлом из-за неправильного использования обогревателя сгорел дом

Пожар произошел в деревне Сухая Орлица
Наталья Меркулова
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Под Орлом из-за неправильного использования обогревателя сгорел дом. Фото: ГУ МЧС России Орловской областиПод Орлом из-за неправильного использования обогревателя сгорел дом. Фото: ГУ МЧС России Орловской области
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В воскресенье, 9 декабря, в деревне Сухая Орлица (Орловский район) сгорел частный жилой дом. Пожар вспыхнул поздней ночью, жертв удалось избежать чудом.

Специалисты предполагают, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрических отопительных приборов.

- В результате пожара кровля обрушилась и выгорела на площади 80 квадратных метров. Во второй части дома выгорела кухня. Размер ущерба устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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