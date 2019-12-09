Сегодня в Орле ряд домов в Железнодорожном районе останется без света
Отключение электроэнергии связано с плановыми работами
Сегодня в Орле ряд домов в Железнодорожном районе останутся без светаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня,9 декабря, в Орле ряд частных домов в Железнодорожном районе останется без света. Отключение электроэнергии связано с плановыми работами.
По информации диспетчера АО «Орелоблэнерго», света не будет с 9.00 до 16.00 на улицах Пушкина, Новосильская, Лесная, Ляшко, переулках Хлебный, Новосильский, Тупиковый и Бригадный.
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ИСТОЧНИК KP.RU