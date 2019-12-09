Сегодня в Орле ряд домов в Железнодорожном районе останется без света

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-09T10:40:58+03:00

Сегодня в Орле ряд домов в Железнодорожном районе останутся без света Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Сегодня,9 декабря, в Орле ряд частных домов в Железнодорожном районе останется без света. Отключение электроэнергии связано с плановыми работами.

По информации диспетчера АО «Орелоблэнерго», света не будет с 9.00 до 16.00 на улицах Пушкина, Новосильская, Лесная, Ляшко, переулках Хлебный, Новосильский, Тупиковый и Бригадный.

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ИСТОЧНИК KP.RU