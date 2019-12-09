В Орловской области выезд на «встречку» обернулся трагедией

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-09T09:52:45+03:00

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Сегодня ночью, 9 декабря, во Мценском районе на автодороге М-2 «Крым» произошло трагическое ДТП. Автомобиль «Чери» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение.

Как стало известно, 46-летний водитель ехал со стороны Москвы в направлении Орла. Вместе с ним были три пассажира – 43-летняя женщина и две девочки одиннадцати и девяти лет.

Вначале на встречной полосе «Чери» протаранил «Мерседес Бенц», затем отскочил от него и столкнулся с «Вольво».

- В результате ДТП водитель «Чери» скончался на месте аварии. Пассажиры получили телесные повреждения и были срочно доставлены в Мценскую центральную больницу, – сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU