2019-12-08T13:01:17+03:00
Общество

Морозы вернутся в Орел к будущим выходным

Первая половина недели отметится плюсовыми температурами, а к ее концу столбики термометров уйдут в устойчивый минус
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Морозы вернутся в Орел к будущим выходным. Первая половина недели отметится плюсовыми температурами, а к ее концу столбики термометров уйдут в устойчивый минус.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 9 декабря в городе 0...+2. Ветер южный 6 м/с, облачность переменная, без осадков. Давление 740 мм рт.ст.

Во вторник, 10 числа, температура +1...+2 градуса. Ветер южного направления, скорость его 5 м/c. Давление 743 мм рт.ст., вновь переменная облачность, осадков не предвидится.

В среду 11 декабря небо будет то ясным, то затянутым тучами, ожидается дождь. Ветер сменит направление на западное, скорость его составит 3 м/c. Атмосферное давление будет варьироваться на уровне 744-747 мм рт.ст.

В четверг 12 декабря над Орлом будет переменная облачность, дождя или снега не предвидится. Ветер юго-восточный 2 м/c, столбики термометров покажут -3...+1 градус. Давление 748 мм рт.ст.

В пятницу 13 числа температура уйдет в устойчивый минус: термометры покажут 5...2 градуса ниже нуля. Облачность переменная, без осадков. Ветер юго-восточный 5 м/c, давление 745 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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