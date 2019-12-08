2019-12-08T12:33:54+03:00
Происшествия

Житель Орла попался на грабежах в ювелирных магазинах

Молодому человеку грозит реальный срок: возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские поймали молодого человека, промышлявшего на кражах из ювелирных магазинов. 22-летнему горожанину грозит реальный срок: возбуждено уголовное дело.

В полицию обратились представители ювелирной сети. Как оказалось, в один из магазинов пришел парень, попросил посмотреть цепочку ценой более 20 тысяч рублей, а после скрылся с изделием. Оперативники стали разыскивать грабителя. Под подозрение попал местный молодой человек. Когда полицейские стали проверять его причастность к произошедшему, оказалось, что тот уехал из Орла в столицу. Однако на днях его обнаружили в родном городе.

- В беседе с полицейскими он признался в грабеже. Также была установлена его причастность к аналогичному преступлению, ранее совершенному на территории Заводского района областного центра. Там он открыто похитил золотую печатку стоимостью порядка 22 тысяч рублей из ломбарда. По данному факту также было возбуждено уголовное дело, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Ответственность за грабежи парню светит по всей строгости закона. Сейчас он под подпиской о невыезде, а полицейские устанавливают местонахождение ювелирных изделий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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