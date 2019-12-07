СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-07T11:22:54+03:00

Свои награды победители творческого состязания получили на гала-концерте "Песни, опаленные войной"

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Лучших исполнителей среди людей с особенностями здоровья выбрали в Орле. Творческое состязание "Песни, опаленные войной" состоялось в рамках декады инвалидов, победители получили свои награда на гала-концерте.

Всего было две номинации: сольное пение и вокальный ансамбль, в трех возрастных категориях. Свои силы решились попытать 30 человек с ОВЗ. Посвящался конкурс приближающемуся 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В итоге гран-при состязания взял Алексей Мамаев. Ансамбль "Поющие руки" стал лауреатом первой степени в номинации "Вокальный ансамбль".

- Среди солистов лауреатов первой степени оказалось сразу несколько: это Владислав Остроухов, Константин Фролов, Елена Минкова, Татьяна Мамаева, Алексей Зиновкин и Валентин Люленков, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Редакция "КП" поздравляет победителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU