Жителей Орла приглашают посмотреть на огромных пауков
Жителей Орла приглашают посмотреть на огромных пауков. В городе открылась выставка, посвященная паукообразным.
Экспозиция расположилась в Орловском краеведческом музее и получила говорящее название "Планета пауков".
- Это информационно-образовательная экспозиция, посвящённая членистоногим хищникам, в первую очередь паукам и их родственникам, принадлежащим к классу паукообразных. Посетители познакомятся с видовым разнообразием пауков-птицеедов, представителей отряда Скорпионы, а также удивительными особенностями их поведения и приспособления к среде обитания, - рассказали организаторы.
КОГДА, ГДЕ?
5 декабря - 29 февраля
ул. Гостиная, 2
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ИСТОЧНИК KP.RU
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