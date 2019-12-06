2019-12-06T16:07:51+03:00
Звезды

Жителей Орла приглашают посмотреть на огромных пауков

В городе открылась выставка, посвященная арахнидам
Ольга СУПОНЕВА
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Жителей Орла приглашают посмотреть на огромных пауков. В городе открылась выставка, посвященная паукообразным.

Экспозиция расположилась в Орловском краеведческом музее и получила говорящее название "Планета пауков".

- Это информационно-образовательная экспозиция, посвящённая членистоногим хищникам, в первую очередь паукам и их родственникам, принадлежащим к классу паукообразных. Посетители познакомятся с видовым разнообразием пауков-птицеедов, представителей отряда Скорпионы, а также удивительными особенностями их поведения и приспособления к среде обитания, - рассказали организаторы.

КОГДА, ГДЕ?

5 декабря - 29 февраля

ул. Гостиная, 2

(0+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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