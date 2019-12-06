В субботу 7 декабря в центре Орла вновь запретят парковку
В грядущую субботу, 7 декабря, в центре Орла вновь запретят стоянку автомобилей. Водителям не удастся поставить машину в районе сквера Ермолова.
Как сообщили "КП" в пресс-службе администрации города, на площадке между памятником Лескову и сквером Маяковского будет запрещена парковка 6 часов утра до 16 часов вечера. Связано это с тем, что здесь пройдет выставка автомобилей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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