СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-06T14:18:06+03:00

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Орловчанка подделала расписку, чтобы не возвращать 250 тысяч рублей. Обман раскрылся только после судебно-технической экспертизы.

Жительница Мценска одолжила в долг у знакомой круглую сумму в мае 2017 года и обязалась вернуть ее до февраля прошлого года. Однако процесс затянулся и женщине, одолжившей деньги, пришлось обращаться в полицию.

Во время заседания районного суда должница представила расписку, в которой приятельница якобы полностью получила всю сумму. Та с этим не согласилась и обратилась в вышестоящим суд с просьбой рассмотреть дело повторно.

- Экспертиза установила, что в расписке о передаче денежных средств сначала была поставлена подпись, а затем уже напечатан текст. В связи с этим она признана подложной и ответчице придется вернуть долг с процентами и расходы по экспертизе, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

В общей сумме женщине придется заплатить 294 тысячи 580 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU