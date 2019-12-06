Жителей молодых районов Орла ждет череда новогодних событий

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-06T14:06:09+03:00

В Зареченском и Болховском пройдут интермедии со сказочными персонажами, конкурсами и подарками

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В этот Новый год жителей молодых микрорайонов Орла ждет череда праздничных событий. В Зареченском и Болховском праздники будут проходить со сказочными персонажами, собственными елками, конкурсами и призами.

- В новогодние каникулы сразу в двух новых микрорайонах будет царить особая сказочная атмосфера. Здесь установят пушистые 7-ми метровые елки. Рядом с лесными красавицами жители микрорайонов смогут встретиться с настоящим волшебством и снова вернуться в детство, приняв активное участие в праздничных интерактивных представлениях, - поделились с «Комсомолкой» организаторы.

Праздничное расписание для микрорайона «Зареченский» (Нижняя часть Бульвара Молодежи, между домами ул. Бульвар Молодежи, д. 11 и д. 14. Напротив Ледовой арены): 28 декабря , 11.00; 29 декабря, 15.00; 4 января , 15.00; 5 января, 11.00.

Праздничное расписание для микрорайона «Болховский» (во дворе дома по ул. Генерала Лаврова, д. 6): 28 декабря, 15.00; 4 января, 11.00; 5 января, 15.00.

Организаторами выступают застройщик микрорайонов ПАО «Орелстрой» и управляющая компания «Орелжилэксплуатация».

ИСТОЧНИК KP.RU