2019-12-06T13:42:20+03:00
Общество

Орловский проект «Визуальная среда» стал финалистом конкурса «Доброволец России»

Концепцию оформления интерьеров соцучреждений признали одной из лучших
Наталья Меркулова
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Орловский проект «Визуальная среда» вошел в финал конкурса «Доброволец России». Фото: сайт Правительства Орловской областиОрловский проект «Визуальная среда» вошел в финал конкурса «Доброволец России». Фото: сайт Правительства Орловской области
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Проект «Визуальная среда» Орловского художественного училища им. Мясоедова вошел в финал конкурса «Доброволец России». Концепцию оформления интерьеров соцучреждений признали одной из лучших в номинации «Душа компании».

- За 3 года было выполнено более 500 квадратных метров росписей в различных социально-значимых учреждениях. Для реализации проекта студенты-дизайнеры выполняли авторские эскизы, которые использовались в оформлении интерьеров многопрофильного центра медпомощи матерям и детям им. Зинаиды Круглой (отделение реабилитации), лицеев №40 и №22, детских садов №95 и №68, - рассказывает Елена Подаваленко, руководитель проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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