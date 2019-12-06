Орловский проект «Визуальная среда» стал финалистом конкурса «Доброволец России»

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-06T13:42:20+03:00

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Проект «Визуальная среда» Орловского художественного училища им. Мясоедова вошел в финал конкурса «Доброволец России». Концепцию оформления интерьеров соцучреждений признали одной из лучших в номинации «Душа компании».

- За 3 года было выполнено более 500 квадратных метров росписей в различных социально-значимых учреждениях. Для реализации проекта студенты-дизайнеры выполняли авторские эскизы, которые использовались в оформлении интерьеров многопрофильного центра медпомощи матерям и детям им. Зинаиды Круглой (отделение реабилитации), лицеев №40 и №22, детских садов №95 и №68, - рассказывает Елена Подаваленко, руководитель проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU