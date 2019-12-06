2019-12-06T13:34:24+03:00
Происшествия

В Орле девушка украла у своей знакомой стипендию

Студентка лишилась 17 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Студентка лишилась своих сбереженийСтудентка лишилась своих сбереженийФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле девушка украла у своей знакомой стипендию. Студентка лишилась 17 тысяч рублей.

Учащаяся одного из техникумов областного центра пришла в полицию и рассказала, что с начала лета с ее карты, на которую приходит стипендия, пропадали деньги. Они были списаны несколькими суммами в разное время и все на счет одного и того же человека. Как оказалось - знакомой студентки. Девушка брала у нее телефон несколькими месяцами ранее, чтобы зарегистрировать в банковском онлайн-сервисе. Но уже долгое время они не общались.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемой подозреваемой. Девушка созналась в совершении противоправного деяния: она воспользовалась данными подруги, оставшимися в ее телефоне, чтобы перевести на свою карту деньги, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь 21-летней похитительнице грозит реальный срок: по статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Сама она под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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