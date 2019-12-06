В Орле отметят День Героев Отечества

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-06T13:11:46+03:00

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На будущей неделе Орел, вместе со всей страной, отметит День Героев Отечества. Торжественные мероприятия состоятся 9 декабря, в понедельник.

В этот день в сквере Танкистов пройдет церемония возложения цветов: к памятнику героям-танкистам, братской могиле, памятнику маршалу и герою СССР Баграмяну.

- Участие в церемонии примут первые лица Орла и Орловской области, ветераны боевых действий 1941-1945 годов и современности, Почетные граждане и граждане, чьи имена вписаны в Книгу почета, представители общественных организаций патриотической направленности, молодежные объединения, жители и гости города, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Начало церемонии в 12.00

ЗНАЙ!

День Героев Отечества в России отмечается с 2007 года. В этот день принято отдавать дань памяти павших героев и чествовать ныне живущих.

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ИСТОЧНИК KP.RU