2019-12-06T12:14:43+03:00
Общество

Врачи, военные, уборщики: какие вакансии востребованы в Орловской области

В Управлении труда и занятости рассказали, также, кому предлагают самую высокую заработную плату
Ольга СУПОНЕВА
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В Управлении труда и занятости Орловской области рассказали о востребованных вакансиях в регионе. В общей сложности, согласно данным государственного портала "Работа в России", открыто больше 4,5 тысяч вакансий.

Самую высокую зарплату предлагают врачам частных клиник (таких вакансий 6) - до 150 тысяч рублей. В числе высокооплачиваемых и две вакансии руководителя проекта строительной организации с оплатой в полторы сотни тысяч рублей.

В рейтинге самых востребованных профессий же разного рода специалисты. В регионе нужны специалисты в области делопроизводства и продаж, технического надзора и продвижения информации, закупкам, хозяйственной деятельности, IT-технологий. Таких вакансий более двухсот. И почти столько же вакансий водителей. Размещено более 130 вакансий на портале "Работа в России" медицинских сестер, около сотни рабочих мест предлагают уборщикам. Нужны в регионе и военные младшего командного состава, военный комиссариат набирает 100 человек с зарплатой в пределах 25 тысяч рублей.

- По статистике портала заработок наибольшего количества вакансий Орловской области, выложенных в общероссийскую базу, составляет до 30 тысяч рублей, - сообщает официальный сайт Управления труда и занятости Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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