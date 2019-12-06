В Орле пройдет Русско-турецкий культурный форум
В Орле пройдет Русско-турецкий культурный форум. Участников ждет большая образовательная программа и концерт «Звездная гармония» (Star Harmony).
Зрители совершат воображаемый вояж из России в Турцию и обратно, познакомятся с национальным этническим колоритом и современными мелодиями, откроют для себя новые имена восходящих звезд и прикоснутся к удивительной культуре восточной страны.
Затем участники форума обсудят вопросы социально-экономического сотрудничества между двумя странами.
Участие в форуме бесплатное.
КОГДА? ГДЕ?
11 декабря, 12.00
ТМК «Гринн»
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ИСТОЧНИК KP.RU