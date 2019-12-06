2019-12-06T12:06:55+03:00
Общество

В Орле пройдет Русско-турецкий культурный форум

Участников ждет большая образовательная программа и концерт
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет Русско-турецкий культурный форумВ Орле пройдет Русско-турецкий культурный форумФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле пройдет Русско-турецкий культурный форум. Участников ждет большая образовательная программа и концерт «Звездная гармония» (Star Harmony).

Зрители совершат воображаемый вояж из России в Турцию и обратно, познакомятся с национальным этническим колоритом и современными мелодиями, откроют для себя новые имена восходящих звезд и прикоснутся к удивительной культуре восточной страны.

Затем участники форума обсудят вопросы социально-экономического сотрудничества между двумя странами.

Участие в форуме бесплатное.

КОГДА? ГДЕ?

11 декабря, 12.00

ТМК «Гринн»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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