Жители Орла пожаловались на мусор, разлетающийся по Крестьянской улице
Жители Орла пожаловались на мусор, который ветер разносит по Крестьянской улице. Главной причиной этого стали не огражденные контейнеры.
Горожане возмущаются, что на их улице всего одна контейнерная площадка с двумя мусорными баками, но и та не благоустроена. Кроме того, дорога здесь остается грунтовой, что становится дополнительным препятствием для людей в межсезонье.
- Из-за отсутствия ограждения отходы оказываются на проезжей части. Здесь же собираются бродячие собаки, - пояснили жители.
В связи с этим активисты регионального ОНФ обратились к чиновникам с просьбой обратить на это внимание, оборудовать ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку щебнем дороги в этом районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU