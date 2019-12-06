2019-12-06T11:44:14+03:00
Общество

Жители Орла пожаловались на мусор, разлетающийся по Крестьянской улице

Главной причиной этого стали не огражденные контейнеры
Наталья Меркулова
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Жители Орла пожаловались на мусор, который ветер разносит по Крестьянской улице. Фото: ОНФЖители Орла пожаловались на мусор, который ветер разносит по Крестьянской улице. Фото: ОНФ
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Жители Орла пожаловались на мусор, который ветер разносит по Крестьянской улице. Главной причиной этого стали не огражденные контейнеры.

Горожане возмущаются, что на их улице всего одна контейнерная площадка с двумя мусорными баками, но и та не благоустроена. Кроме того, дорога здесь остается грунтовой, что становится дополнительным препятствием для людей в межсезонье.

- Из-за отсутствия ограждения отходы оказываются на проезжей части. Здесь же собираются бродячие собаки, - пояснили жители.

В связи с этим активисты регионального ОНФ обратились к чиновникам с просьбой обратить на это внимание, оборудовать ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку щебнем дороги в этом районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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