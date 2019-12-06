СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-06T08:53:21+03:00

В 2019 году в Орле зафиксировали 36 краж из автомобилей Фото: Архив "КП"

От смартфонов до видеорегистраторов: оставленные на видном месте вещи продолжают привлекать воришек

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За 11 месяцев этого года в Орле совершено 36 краж из автомобилей. Оставленные на видном месте вещи продолжают привлекать воришек.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, чаще все владельцы авто лишаются навигаторов, видеорегистраторов, автомагнитол, аккумуляторов, а также сумок и дорогих гаджетов.

- Зачастую люди оставляют ценные вещи в машине, что и привлекает внимание преступников. Полиция рекомендует владельцам авто быть осмотрительнее: не оставлять открытыми окна и двери, оборудовать машину противоугонной системой, а также парковаться в хорошо освещенных местах, - сообщает ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU